الصليب الأحمر الدولي: يجب توفير ملاجئ آمنة للمتضررين من الفيضانات في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الصليب الأحمر الدولي، أن هناك حاجة لمزيد من المساعدات الدولية، لمواجهة كارثة فيضانات ليبيا.

وقال الصليب الأحمر الدولي خلال حديثه مع فضائية سكاي نيوز عربية، إن هناك حاجة ملحة لتوفير ملاجئ آمنة للمتضررين في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة.

وأوضح أن عمليات عمليات الدفن الجماعي بشكل عشوائي في ليبيا تعرقل عمليات المساعدة، مؤكدًا أن انتشار الجثث في درنة لا يهدد الصحة العامة بشكل مباشر.

وطالب الصليب الأحمر الدولي، بوقف عمليات الدفن الجماعي للجثث في درنة.

وضرب إعصار دانيال، السواحل الشرقية لليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضررًا جراء هذا الإعصار.