مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا- جزين الاثنين بسبب عطل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنّه "سيتم قطع مياه الري عن القسم الشمالي- الشرقي لمشروع ريّ صيدا- جزين، الاثنين بتاريخ 18/ 9/ 2023 ، بسبب حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية وسط طريق عام صيدا- جزين عند مفرق بلدة الشواليق، حيث تسربت كميات كبيرة من المياه على الطريق العام مما يشكل خطراً على سير المركبات والآليات".

ولفت إلى أنّه "حرصاً منها على السلامة العامة وعدم هدر المياه، ستقوم فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة بحفر الطريق العام للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته، وسيشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة (القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من صباح يوم الاثنين".