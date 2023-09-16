"حزب الله" دان فرض الإدارة الأميركية عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية

دانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" قيام الادارة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية إيرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها.

ولفتت إلى أنّ "الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زورًا وكذبًا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم، ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب وبخاصة العقوبات التي تكشف زَيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة".

وأوضح أنّ "المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة".

وشدد "حزب الله" على "أننا نعلن تضامننا التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة ووقوفنا إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة العدوان والاحتلال ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب منطقتنا في الحرية والاستقلال".

وأمس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات إعلامية إيرانية بارزة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانًا ذكرت فيه، أنّه تم إدراج وكالتي "أنباء فارس" و"تسنيم"، بالإضافة إلى قناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات.

كما تم فرض عقوبات على شركة "يافتار بازوهان بيشتاز رايانيش" و25 فردا في إيران.