أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في النبطية، في بيان، أنّه "مع انطلاق العام الدراسيّ في لبنان، علت صرخة أهالي الطلّاب بسبب ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسيّة إلى مستوىً مستفزّ، وهذا ما دفع بالمديريّة العامّة لأمن الدّولة في النبطيّة، إلى التحرّك برفقة موظّفين من وزارة الاقتصاد، وجالت دوريّاتها في المكتبات في النبطيّة، وتمّ توجيه إنذارات للمكتبات التي تخطّت تسعيراتها الحدود القانونيّة، وطلبت إليها التزام التسعيرة الرسميّة للكتب والقرطاسيّة المدرسيّة والحقائب على مختلف أنواعها".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة في النبطية جالت على المكتبات ووجهت إنذارات لمخالفي التسعيرة القانونيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.