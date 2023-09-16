انت الان تتابع خبر تنويه "مهم" من الدفاع بشأن الية التقديم للتطوع بصفة جندي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم تحديد 4 دقائق للمتقدم ليقوم بملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتطوع"، مبينة: "في حال تم إكمال التقديم وقام المتقدم بحفظ المعلومات وظهرت له علامات XXXXXXXXXX عليه إغلاق المتصفح وفتحه من جديد وإعادة التقديم مرة أخرى".وأضافت: "بعد انتهاء التقديم تظهر رسالة باللون الأحمر (تم حفظ البيانات) مما يعني ان الاستمارة قد تم حفظها ومن ثم الضغط على طباعة الاستمارة".

وذكرت الوزارة: "عند الطباعة تكون الاستمارة المطبوعة مختلفة عن استمارة التقديم حيث ستحتوي على باركود وشعار الوزارة خاصة بها، فعند ظهور هذه الاستمارة فهذا يعني ان عملية التقديم وحفظ المعلومات تمت بنجاح".