اخبار العالم

تنويه "مهم" من الدفاع بشأن الية التقديم للتطوع بصفة جندي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تنويه "مهم" من الدفاع بشأن الية التقديم للتطوع بصفة جندي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم تحديد 4 دقائق للمتقدم ليقوم بملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتطوع"، مبينة: "في حال تم إكمال التقديم وقام المتقدم بحفظ المعلومات وظهرت له علامات XXXXXXXXXX عليه إغلاق المتصفح وفتحه من جديد وإعادة التقديم مرة أخرى".

وأضافت: "بعد انتهاء التقديم تظهر رسالة باللون الأحمر (تم حفظ البيانات) مما يعني ان الاستمارة قد تم حفظها ومن ثم الضغط على طباعة الاستمارة".

وذكرت الوزارة: "عند الطباعة تكون الاستمارة المطبوعة مختلفة عن استمارة التقديم حيث ستحتوي على باركود وشعار الوزارة خاصة بها، فعند ظهور هذه الاستمارة فهذا يعني ان عملية التقديم وحفظ المعلومات تمت بنجاح".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا