انت الان تتابع خبر ترتيب الدول العربية بمؤشر "بلومبيرغ" لمخاطر القروض السيادية.. هذه مرتبة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخليجياً، كانت البحرين الأكثر مخاطرة، حيث احتلت المرتبة الـ 11 بين الأسواق الناشئة والثالثة عربيا، تلتها عمان ولكن بفارق كبير، حيث احتلت المرتبة الـ 40، بينما كانت ديون قطر والإمارات والسعودية الأكثر أمانا بعدما احتلت المراتب الـ 54 و57 و58 على التوالي.وعربيا، كانت مصر الأكثر خطورة من حيث مخاطر الديون السيادية، حيث احتلت المرتبة الثانية على مؤشر مخاطر القروض السيادية الخاص بالأسواق الناشئة، تلتها تونس في المرتبة الثانية عربيا والرابعة بين الأسواق الناشئة، تلتهما البحرين، ثم الأردن التي احتلت المرتبة الـ 13 على المؤشر، ثم المغرب في المرتبة الـ 28.

كما جاء العراق في المرتبة الـ 34 عالمياً والـ 6 عربياً.

ومؤشر بلومبيرغ يقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالديون السيادية ومعدل نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.