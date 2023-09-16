انت الان تتابع خبر بالصور.. سيرين عبد النور تحيي حفلاً كبيراً في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلت عبد النور هذه المرة على الجمهور بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار الحضور في حفله والمتابعين عبر حسابها الخاص. واختارت سيرين فستاناً أبيض، أظهر جمالها ورشاقتها.وكان لافتاً الاستقبال الذي أُقيم لـ سيرين لدى وصولها إلى المطار حيث قدموا لها باقات الورد ترحيباً بها في أربيل.