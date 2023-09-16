انت الان تتابع خبر عودة صراع دوريات أوروبا.. ديربي ميلان يُشعل إيطاليا والبرسا بمواجهة بيتيس اليوم والان مع التفاصيل
وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء
فولهام X لوتون تاون – الساعة 5 مساء
مانشستر يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء
وست هام X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X قاديش- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
جنوى X نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
فرايبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
فولفسبورج X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
ماينز 05 X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
كولن X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا
بوخوم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
رين X ليل – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
لانس X ميتز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها X الاتفاق – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1
الحزم X الطائي – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2
الرائد X النصر – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1
الأهلي X التعاون – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1