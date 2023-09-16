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إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال على مدينة نابلس

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات، اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في بلدة بيتا، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تخلل ذلك مداهمة منازل عدة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 63 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين، لافتاً أن الجرحى نقلوا لمستشفيات مدينة نابلس لتلقي العلاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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