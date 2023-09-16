الطقس غدًا صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل.

ولفتت إلى أنّ في الحال العامة طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة، مع تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية بسبب انخفاض نسبة الرطوبة.

أما الطقس المتوقع في لبنان اليوم فصاف اجمالا مع استقرار درجات الحرارة مع نسبة رطوبة معتدلة، وطق يوم الأحد صاف إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل.

وبالنسبة لطقس الإثنين، فقليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، أمّا الثلاثاء فغائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة معتدلة كما يتكون الضباب على المرتفعات أحيانا.

أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل فمن 21 الى 33 درجة، وفوق الجبال من 16 الى 27 درجة، وفي الداخل: من 16 الى 32.