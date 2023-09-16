أُقيم احتفال وضع حجر الأساس لمسجد ومرافق ملحقة به في بلدة شان العكاريّة.
وللمناسبة، أشار مفتي عكار الشّيخ زيد محمد بكار زكريا في كلمته، إلى "أهميّة السّعي في عمل الخير، وخاصّة إن كان في سبيل بيت من بيوت الله، لأنّ أوّل مؤسّسة بُنيت في الإسلام هي المسجد ومنه كان الانطلاق للدّعوة".
ونوّه بـ"دور المغتربين الكبير في دعم وطنهم وقراهم وأهلهم، وهم الأساس في ذلك، لأنّ الدّولة غائبة عن قرانا وبلداتنا إنمائيًّا وفي مختلف المجالات، فالمسؤولون فيها لم يشعروا يومًا مع مريض يئنّ ولا طالب علم متعثّر، ولا مع مواطن يكابد لتأمين قوت عياله، وخاصّةً ونحن على ابواب عام دراسي والمدارس والاهالي في أزمة كبيرة".
وشدّد زكريا على "خطورة ظاهرة إطلاق الرّصاص في مختلف المناسبات، لأنّها تؤدّي إلى القتل والإضرار بممتلكات النّاس".
كانت هذه تفاصيل خبر وضع حجر الأساس لمسجد ومرافق ملحقة به في بلدة شان العكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.