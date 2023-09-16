وضع حجر الأساس لمسجد ومرافق ملحقة به في بلدة شان العكارية

أُقيم احتفال وضع حجر الأساس لمسجد ومرافق ملحقة به في بلدة شان ال​عكار​يّة.

وللمناسبة، أشار مفتي عكار الشّيخ زيد محمد بكار زكريا في كلمته، إلى "أهميّة السّعي في عمل الخير، وخاصّة إن كان في سبيل بيت من بيوت الله، لأنّ أوّل مؤسّسة بُنيت في ​الإسلام​ هي المسجد ومنه كان الانطلاق للدّعوة".

ونوّه بـ"دور المغتربين الكبير في دعم وطنهم وقراهم وأهلهم، وهم الأساس في ذلك، لأنّ الدّولة غائبة عن قرانا وبلداتنا إنمائيًّا وفي مختلف المجالات، فالمسؤولون فيها لم يشعروا يومًا مع مريض يئنّ ولا طالب علم متعثّر، ولا مع مواطن يكابد لتأمين قوت عياله، وخاصّةً ونحن على ابواب عام دراسي والمدارس والاهالي في أزمة كبيرة".

وشدّد زكريا على "خطورة ظاهرة إطلاق الرّصاص في مختلف المناسبات، لأنّها تؤدّي إلى القتل والإضرار بممتلكات النّاس".