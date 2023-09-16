علي ضاحي قدّم كتابه "موانئ الفيروز" للواء ابراهيم ودعاه إلى حفل توقيعه الثلثاء

التقى المدير العام السّابق للأمن العام اللّواء ​عباس ابراهيم​، في دارته في كوثرية السياد، الصحافي والكاتب ​علي ضاحي​، الّذي قدّم إليه كتابه "موانئ الفيروز"، ودعاه إلى حفل توقيعه عند الخامسة من عصر الثّلثاء في 19 الحالي، في مركز باسل الأسد الثّقافي في صور.

بدوره، تمنّى اللّواء ابراهيم التّوفيق لضاحي في مجالات الإعلام والشّعر والأدب، مشيدًا بعمله الصحافي وتميّزه في هذا المجال.

من جهته، أشاد ضاحي بابراهيم، و"دوره خلال عقد ونصف العقد من الزّمن، من العمل الوطني والأمني ولا سيّما في ملف المخطوفين لدى الجماعات التّكفيريّة، ومكافحة شبكات التّجسّس الصهيوني و​الإرهاب​"، متمنّيًا له "التّوفيق في الشّأن العام والعمل السّياسي"، ومثمّنًا "وقوفه إلى جانب هموم النّاس ومعاناتهم".