بلدية فنيدق: إقفال جميع الطرق الحرجية ضمن غابات فنيدق القموعة لمنع التعدي على الغابات

أعلنت بلدية فنيدق، "إقفال جميع الطّرق الحرجيّة ضمن غابات فنيدق القموعة، بهدف منع التّعدّي الجائر على الغابات المعمّرة والمتنوّعة، وبحجّة التّدفئة في فصل الشّتاء".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هناك عصابةً تدمّر البيئة وتقطع الأشجار وتبيعها بهدف الرّبح المادّي، وعليه فإنّه تمّ تكليف لجنه من أبناء البلدة وبتنسيق تام مع المخابرات وقوى الأمن ووزارتَي الزّراعة والبيئة وكلّ الشّرفاء في البلدة الغيورين على الثّروة الحرجيّة، من أجل حمايتها من المعتدين، وإنزال أشدّ العقاب بكلّ من تسول له نفسه قطع شجرة وبيعها في الدّاخل أو الخارج".
وطلبت البلديّة من كلّ مواطن شريف، "عدم شراء الحطب من هؤلاء التّجّار، الّذين يعتدون على الغابات منذ سنوات مضت من دون رادع يردعهم، ولا صحوة ضمير توقظهم، وكلّ من يشتري منهم حطبًا سيكون شريكًا في الجرم، وكذلك كلّ من يفتح طريقًا تمّ إقفالها سيتحمّل كامل المسؤولية القانونيّة".
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