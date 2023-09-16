اردوغان: على السويد الوفاء بالتزاماتها وموافقتنا على انضمامها للناتو منوطة بقرار البرلمان التركي

شدّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب اردوغان​، بشأن عضويّة ​السويد​ في "​حلف شمال الأطلسي​" (النّاتو)، على أنّه "ليس من الممكن أن نقول نعم أو لا، ما لم يقرّر ​البرلمان التركي​"، مؤكّدًا أنّ "على السّويد الوفاء بالتزاماتها قبل كلّ شيء، لا يكفي صياغة القانون، بل يجب تطبيقه" (في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب في السويد).

ولفت، في مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل توجّهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، إلى أنّ "إرسالهم إرهابيّين إلى المظاهرات تحت حماية الشّرطة، يعني أنّ السّويد لا تقوم بواجبها".

وأشار اردوغان إلى أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ يسعى للانفصال عن ​تركيا​"، موضحًا أنّ "تركيا ستجري تقييمها للتّطوّرات، وإذا لزم الأمر يمكن أن نفصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي".