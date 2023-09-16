شكرا لقرائتكم خبر عن كيم جونغ أون يبدي إعجابه بالمقاتلات الروسية: «تتفوق علي التهديدات المحتملة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سول (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أبدى إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة وذلك خلال زيارته لمصنع طائرات مقاتلة روسي.

وتفقد كيم الجمعة، مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية في إطار زيارة تخشى واشنطن وحلفاؤها أن تعزز الجيش الروسي في أوكرانيا وتدعم برنامج بيونج يانغ للصواريخ.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون عندما التقيا الأربعاء.

التقى كيم بطياري الاختبار في ورشة تجميع جسم الطائرة المقاتلة واستقل طائرة من طراز سو-57 للاستماع إلى شرح مفصل للمواصفات الفنية وأداء الطيران للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.

وصعد على متن طائرة من إنتاج المصنع للتعرف إلى أدائها وشاهد الرحلة التجريبية لطائرة مقاتلة من طراز سو-35.

ومن المتوقع أن يواصل الزعيم الكوري الشمالي زيارته لروسيا السبت، ومن المحتمل أن يزور مدينة فلاديفوستوك في شرق البلاد وقاعدة بحرية.

وقال الكرملين الجمعة، إن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقيات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة كيم لروسيا هذا الأسبوع.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجمعة، إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة على بيونج يانغ.