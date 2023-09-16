شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن وزير الداخلية ماريوش كامينسكي السبت، قوله: إن بولندا ستحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا اعتباراً من الأحد.

ونقلت الوكالة عن كامينسكي قوله إن الحظر ما هو إلا جزء آخر من العقوبات المفروضة على روسيا ومواطنيها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق كانت الحكومة الروسية أصدرت قراراً بحظر عبور الشحنات البولندية للأراضي الروسية.

وينص القرار الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، على «حظر نقل الحمولات عبر الأراضي الروسية بوسائل النقل البولندية» مع استثناء البضائع ذات الأهمية الحيوية مثل الأدوية والمواد الطبية وغيرها.

وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن القرار لا يشمل أراضي مقاطعة كالينينغراد الروسية والمطلة على بحر البلطيق، حيث تقع بمعزل عن باقي الأراضي الروسية بين بولندا وليتوانيا، كما مددت الحكومة القرار المفروض على نقل الحمولات بشاحنات من «الدول غير الصديقة» حتى 30 ديسمبر المقبل.