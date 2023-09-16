شكرا لقرائتكم خبر عن فون دير مع ميلوني تزوران جزيرة لامبيدوسا الإيطالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل(أ ف ب)

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد، جزيرة لامبيدوسا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها القدرات الاستيعابية، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي.

ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء على متن 199 مركباً وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكتب الناطق باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير السبت على منصة «إكس» أن «الرئيسة (أورسولا) فون دير لايين ستسافر إلى لامبيدوسا غداً (الأحد) تلبية لدعوة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني».

وأكّد مسؤول إيطالي موعد الزيارة، لكن التفاصيل لا تزال في طورالإعداد.

وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومتراً من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملاً في الوصول إلى أوروبا.

خلال فصل الصيف من كلّ عام، يعبر عشرات الآلاف من المهاجرين البحر على متن قوارب تكون متهالكة في كثير من الأحيان في عمليات محفوفة بالمخاطر وقضى فيها أكثر من ألفَي شخص منذ يناير/ كانون الثاني.

غير أن لامبيدوسا لم يسبق ان شهدت ضغطاً بهذا القدر، بعدما وصل اليها معظم المهاجرين إلى إيطاليا بين الاثنين والجمعة، والبالغ عددهم 11 ألفًا، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي يوليو/تموز، وقع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية شاملة» مع تونس بهدف تقليص عدد المهاجرين الوافدين من هذا البلد، مقابل مساعدات بمئات ملايين اليوروهات.

لكنّ الاتّفاق أثار انتقادات بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية في الآونة الأخيرة مع المهاجرين من دول إفريقيا وجنوب الصحراء.

وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة على التحلّي ب«روح تقاسم المسؤولية والتضامن مع الدول التي يصل إليها المهاجرون أولًّا».