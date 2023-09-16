انت الان تتابع خبر النقل تعلن خفض سعر الكاز من 750 الى 400 دينار للتر الواحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة، ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة واشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، صوّت المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الاخيرة، على خفض سعر زيت الغاز (الكاز) من 750 دينارا للتر الواحد الى 400 دينار، بما ينعكس إيجابا على إيرادات النقل البري ونقل المسافرين والوفود".



ولفت إلى أن "المجلس رفع توصياته الى مجلس الوزراء لإقرارها".

