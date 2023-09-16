انت الان تتابع خبر ليفربول يتصدر "مؤقتا" وصلاح يكسر رقماً عربياً بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افتتح هوانج هي تشان النتيجة لوولفرهامبتون في الدقيقة السابعة، بينما سجل ثلاثية ليفربول كل من كودي جاكبو (55) وأندي روبرتسون (85) وهوجو بوينو "بالخطأ في مرماه" (90+1).

وتصدر ليفربول ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد 13 نقاط، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا أمام وست هام يونايتد، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز الـ15.



وخلال هذا اللقاء، تمكن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تحقيق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول في المباراة، ليمنح كودي جاكبو تمريرة حاسمة هز بها المهاجم الهولندي شباك خوسي سا، حارس وولفرهامبتون، في الدفيفة 55.

كما صنع الهدف الثاني للريدز، عن طريق تمريرة حاسمة سجل منها أندرو روبرتسون في الدقيقة 85، والثالث الذي سجله هارفي إيليوت 90.

ووفقا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن محمد صلاح وصل إلى 64 تمريرة حاسمة خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح نجم ليفربول أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في البريميرليج، محطما الرقم القياسي للنجم الجزائري رياض محرز (61).

وأضافت الشبكة أن لاعبين فقط ساهما في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وهما محمد صلاح وستيفن جيرارد.

