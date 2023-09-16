واشنطن توافق على القسم الأكبر من مساعدتها العسكرية لمصر

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتّحدة وافقت على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية المخصّصة لمصر مشدّداً على دور القاهرة “الحاسم” على المستوى الإقليمي.

وتبلغ قيمة هذه المساعدة 1.215 مليار دولار، في ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونجرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.

ووافقت الإدارة الديموقراطية على هذه التنازلات على الرّغم من تعهّد بايدن بجعل حقوق الإنسان مدماكاً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

والخميس، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على هذه الحزمة من المساعدات.

وأضاف طالباً عدم نشر اسمه أنّ مصر تؤدّي “دوراً حاسماً في الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين” بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً وتجاه جاريها السودان وليبيا عموماً.

وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّة قيود قيمته 980 مليون دولار.

أما الشقّ الآخر وقيمته نحو 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان.

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