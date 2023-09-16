شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: ثلاث نقاط مهمة ولا أريد تكرار ما حدث والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اعرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، عن سعادته بفوز فريقه على فريق وولفرهامبتون في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال كلوب عقب المباراة "أفضل شيء في الشوط الأول أننا لعبناه بشكل سيء بحيث لم أعتقد أننا سنلعب شوطًا ثانيًا بهذا السوء. مستوى طاقة منخفض للغاية، ماكا وبعض اللاعبين، عانوا في هذا الشوط."

كلوب: الشوط الأول كان سيئًا

وتابع المدرب الالماني "قمنا بتبديل لاعب واحد بين الشوطين وأضاف هذا السرعة لنا بشكل طبيعي هجوميًا. قمنا بتغيير كل شيء من الناحية التكتيكية في هذا الشوط."

وأكمل "الشوط الأول كان سيئًا للغاية أما الشوط الثاني فكان جيدًا للغاية. هل أريد رؤية هذا كل أسبوع؟ لا. ولكنني سأقبل بذلك اليوم. 3 نقاط كبيرة."

واستطرد كلوب "كنا سيئين في الشوط الأول ولكن الولڤز كانوا جيدين للغاية بدورهم. تسببوا لنا في العديد من المشاكل خاصةً في مواقف 1 ضد 1، خاصةً نيتو. في النهاية فزنا بثلاثة نقاط كبيرة جدًا جدًا."

وأختتم "لدينا فريق جيد ولا شك في ذلك. ولكن في النهاية تياجو ليس متاحًا، ترنت ليس متاحًا، بن دوك وكونور برادلي لم يكونا في القائمة، هناك جودة كبيرة في الفريق ولا شك في ذلك."