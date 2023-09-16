شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
ووجه مجلس الأمناء الشكر للرئيس على ما وصفه الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها مشجعة على الاستمرار فيه، مما جعل استجابة سيادته لها فورية، وتوجيه الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.
كما ينظر المجلس بكل التقدير للقرارات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها الرئيس اليوم من بني سويف، والتي من شأنها تخفيف أعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة يمر بها العالم وتمر بها مصر، والتي تدل كذلك على أن أصوات المصريين مسموعة ومحل عناية بالتعاطي الإيجابي المسؤول، وأنه بتكاتف جميع مكونات المجتمع المصرى والعمل والصبر يمكن التغلب على كل حدث أو موقف تمر به بلدنا وشعبنا.
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