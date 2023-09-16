شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: قرارات الرئيس السيسي تعكس تقديره للمواطن وحرصه على تحقيق صالحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أنه القائد والإنسان على كافة خطواته وقراراته الرامية لخدمة الوطن والناس، موضحا أن حزمة القرارات الهامة التي أصدرها - قبل قليل خلال - زيارة محافظة بني سويف دليًلا دامغّا أننا أمام رجل أمينًا يُقدر متاعب وظروف المواطنين ويّرنو لتحقيق مصالح الشعب رغم كافة التحديات الصعبة.

وأكد الحزب أن مصر تشهد عصرّا ذهبيّا تحت قيادة ومظلة رئيس غايته تحقيق المعادلة الصعبة لحماية الإنسان وتحقيق حياة كريمة وغطاء آمن للجميع دون توقف عن إعمار الوطن وإعادة مصر للريادة علي كافة الأصعدة والمستويات، وهو ما يعكف عليه مرشحنا الرئيسي عمليا وفعليا.

ورأى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أن مشهد التلاحم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو واحد من الناس مع عموم المواطنين بمحافظة بني سويف مع ملحمة الحب والترحاب الجّم الذي عبر عنه جميع الفئات والأعمار المختلفة نموذجا مصغرا يعبر عن مكانة وقدر الرئيس في قلوب المصريين، فضلُا عن مشهد لؤلؤة الصعيد ووصول الريادة للتصنيع وإحلال المستورد بالمحلي.

وأوضح الحزب أن حزمة القرارات العظيمة التي أصدرها الرئيس اليوم تُثبت بالدليل القاطع انه يعرف كل ما يدور بخاطر المواطنين ويعرف آراءهم عن كثب ويدرك شكواهم، ولا سيما بأن كافة القرارات تمس قطاع عريض من الشعب باختلاف مستوياته سوءا العاملين في الجهاز الإداري أو الفلاحين والعمال، والصحفيين وأصحاب المعاشات وكبار السن وتكافل وكرامة وغيرها.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن الرئيس كالعادة يتحدث بشفافية ووضوح مع الشعب بالأرقام كشف أن مصر تستهدف نحو 4 مليون فدان جديدة للزراعة لأن العالم أجمع بصدد ازمة غذاء مما يعكس قدرة رجل المعلومات والرئيس المُطلع علي المشاهد المرتقبة، كما استوقفنا مقولة الرئيس بأننا على بعد خطوات معدودة من الانفراجة ولذا فإنه علي الجميع التضافر وإدراك قيمة ما وصلنا إليه من نجاحات.

وفي إشارة إلى أبواق المدفوعين او منصات الكارهين لمصر، قال الحزب، " عليكم أن تلتزموا الصمت بدلا من السعار"، لأن مصر لديها وعي وقدرة للرد ولكنها تتجه للبناء والاعمار وخدمة الإنسان ولا تعبء حناجر الكارهين أو المدفوعين عليها من الأعداء، فإن المصريين صف واحدًا خلف القيادة السياسية الفريدة.