البعريني استنكر "الهجوم المنظّم" ضد الإمارات: نأسف لتوقيت هذه الحملات السياسية المشبوهة

أعرب النّائب ​وليد البعريني​، عن استنكاره "الهجوم المنظّم الّذي تعتمده بعض الأقلام المأجورة تجاه ​الإمارات​، الّتي تُعتبر حضنًا للعديد من اللّبنانيّين". وشدّد، في بيان، على "أنّنا نأسف لتوقيت هذه الحملات السّياسيّة المشبوهة، الّتي تأتي في ظرف صعب يعيشه ​لبنان​، والّتي تضرب كلّ محاولات إصلاح تموضع بلدنا بين أشقّائه ​العرب​".

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