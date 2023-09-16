جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية والعيش الكريم بعيدًا عن نظام الاستبداد لبشار الأسد

أكّد النّائب السّابق ​وليد جنبلاط​، أنّ "​دروز سوريا​ اسوةً بإخوانهم في كلّ سوريا، يريدون الحرّيّة والعيش الكريم بعيدًا عن نظام الاستبداد للرّئيس السّوري ​بشار الأسد​".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "دروز ​السويداء​ بقيادة الشّيخ حكمت الهجري، هم جزء لا يتجزّأ من ​الشعب السوري​، يريدون الحرّيّة والكرامة"، داعيًا إلى "الحذر الشّديد من أصوات اليمين الصهيونى، أمثال وليد فارس وجماعته".