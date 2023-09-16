جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية والعيش الكريم بعيدًا عن نظام الاستبداد لبشار الأسد

أكّد النّائب السّابق وليد جنبلاط، أنّ "دروز سوريا اسوةً بإخوانهم في كلّ سوريا، يريدون الحرّيّة والعيش الكريم بعيدًا عن نظام الاستبداد للرّئيس السّوري بشار الأسد".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "دروز السويداء بقيادة الشّيخ حكمت الهجري، هم جزء لا يتجزّأ من الشعب السوري، يريدون الحرّيّة والكرامة"، داعيًا إلى "الحذر الشّديد من أصوات اليمين الصهيونى، أمثال وليد فارس وجماعته".
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