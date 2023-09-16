تصاحبه أمواج خطيرة..الإعصار “لي” يقترب من كندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقترب الإعصار لي من منطقتي نيو إنجلاند وكندا الأطلسية اليوم السبت، بعد التحرك لأكثر من أسبوع فوق المحيط الأطلسي، ومن المرجح أن يصل إلى اليابسة في صورة عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية ومستوى خطير من ارتفاع الأمواج.

ويمكن أن يشمل المسار المحتمل توجه العاصفة مباشرة إلى خليج فندي الذي يفصل بين الإقليمين وبه أحد أعلى مستويات المد والجزر في العالم.

تحذير من عاصفة مدارية

أصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرًا من عاصفة مدارية، تشمل مئات الأميال من الساحل من ماساتشوستس إلى نوفا سكوتيا، ما يؤثر على نحو تسعة ملايين شخص.

ومن المتوقع ارتفاع الأمواج بما بين 30 إلى 90 سنتيمترًا في معظم أنحاء نيو إنجلاند، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وفي إجراء احترازي لذلك، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلان طوارئ لولاية “مين”، إذ قدمت المساعدة الاتحادية للولاية قبل العاصفة.