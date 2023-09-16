استمرت 5 أيام.. محمد بن سلمان يختتم "زيارة خاصة" إلى سلطنة عمان

اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، "زيارة خاصة" إلى سلطنة عمان، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.



جاء ذلك وفق ما أوردته وكالتا الأنباء السعودية والعمانية، السبت.



ووفق المصدران، "غادر الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مساء اليوم، بعد زيارة خاصة لسلطنة عُمان التقى خلالها بالسُلطان هيثم بن طارق"، دون مزيد من التفاصيل.



و11 سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأ ولي العهد السعودي زيارة خاصة غير محددة المدة إلى عمان، التقى خلالها بالسلطان العماني، حيث أكدا "المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي"، بحسب ما نشرت سابقا وكالتا الأنباء الرسميتين.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا "العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدا عزمهما المُضي قُدُمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات".



زيارة بن سلمان للسلطنة جاءت عقب اختتام زيارته إلى الهند حضر خلالها قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.



وفي يوليو/ تموز 2021، كانت السعودية أول دولة يجري لها سلطان عمان زيارة خارجية، منذ توليه الحكم في يناير/ كانون الثاني 2020.

(الأناضول)