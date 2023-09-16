كيف اهتمت الدولة باستصلاح الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالتوسع في الأراضي الزراعية، حيث قامت باستصلاح نحو 4 مليون فدان وإضافتها للمساحة المنزرعة خلال السنوات الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن القيادة السياسية لديها إرادة جادة انعكست على أداة الحكومة، حيث تم إضافة 100 ألف فدان زراعات محمية وكل فدان فيها يعادل إنتاج 5 فدان.

وتابع: هناك العديد من المشروعات الزراعية المختلفة التي تم استصلاحها وإضافتها للرقعة الزراعية، مثل "مشروع الدلتا، الريف المصري".

وأوضح أبو اليزيد، أن مصر وضعت خطة لتحديث البنية التحتية للري والحفاظ على مصادر المياه وتقليل الهدر منها، بالإضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى الذي يضم 1.1 مليون فدان.

وأشار أبو اليزيد إلى أن كل هذه المشروعات هي استدامة وطن، وتقليل الفجوة الزراعية من الصادرات، وتوفير عملة صعبة من خلال تصدير بعض المحاصيل، بجانب توفير فرص عمل لـ 2 مليون مواطن.

وتابعت: عندما انتشرت جائحة كورونا، عقبتها الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت سلبا على سلاسل الإمداد، والمواطن سيشعر بإنتاج المشروعات الزراعية خلال يومين على الأقل.

وأردف أبو اليزيد، أن الحكومة قامت بتوفير كافة احتياجات المزارعين من خلال إنشاء مجمع الأسمدة، ومصنع كيما، ومجمع الأسمدة الآزوتية، بالإضافة إلى العمل على مشروع التقاوي المعتمدة.

وأكمل: مصر تستورد نحو 10 مليون طن قمح، و13 مليون طن ذرة صفراء لإنتاج الأعلاف، 4.5 مليون طن فول صويا سنويا.