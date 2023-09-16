أردوغان يلمح لاحتمالية تخلي تركيا عن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت لدى سؤاله عن تقرير للبرلمان الأوروبي عن تركيا صدر حديثا، إن بلاده يمكن أن "تبتعد" عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.

وذكر للصحفيين في إسطنبول قبل رحلته إلى نيويورك حيث من المقرر أن يحضر الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أن الاتحاد الأوروبي يحاول الابتعاد عن تركيا".

وأضاف أردوغان: "سنقوم بإعداد تقييمنا الخاص لهذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي"، دون أن يوضح المزيد.

وتجري محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي منذ 2005 لكنها مجمدة فعليا وسط مخاوف بروكسل على خلفية تردي أوضاع سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا.

وكان أردوغان يشير إلى بيان ذكر أن عملية الانضمام "لا يمكن أن يتم استئنافها في ظل الظروف الحالية"، حسبما جاء في تقرير للبرلمان الأوروبي قبل عدة أيام .

ودعا التقرير إلى "إطار عمل واقعي" لإدارة علاقاتهما المشتركة، ما لم تدخل الحكومة التركية تغييرا جذريا على مسارها فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأدانت وزارة الخارجية التركية التقرير باعتباره "لا أساس له" و"مبني على معلومات مغلوطة".

وبعد إعادة انتخابه في مايو، دعا أردوغان إلى إعادة إحياء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. ولا يزال الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا .