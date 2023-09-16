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اندلاع حريق في طرابلس والنيران لامست المنازل وتسجيل حالات اختناق بسبب الدخان

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اندلع ​حريق​ في جبل قبر الزيني في منطقة ​باب الرمل​ في ​طرابلس​، وقد أطلق أهالي المنطقة مناشدةً إلى فرق ​الدفاع المدني​ والمعنيّين للتّدخّل بسرعة، بعدما لامست النّيران المباني السكنيّة.

وسُجّلت حالات اختناق بين سكان المنطقة، بسبب انبعاث الدّخان بكثافة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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