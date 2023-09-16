وزير أوكراني: سفينتا شحن تتجهان إلى موانئ أوكرانيا للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب

أعلن وزير البنى التّحتيّة الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، أنّ سفينتَي شحن تبحران حاليًّا في البحر الأسود في اتجاه موانئ أوكرانيا، وذلك للمرّة الأولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانيّة في تمّوز الماضي.
وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "أولى السّفن المدنيّة تسلك الممرّ الموقّت متّجهةً إلى الموانئ الأوكرانيّة"، مشيرًا إلى أنّ "سفينتَي الشّحن "ريزيلينت أفريكا" و"ارويات" أكّدتا استعدادهما لسلوك الطريق إلى ميناء تشورنومورسك، لتحميل نحو عشرين ألف طنّ من القمح في اتجاه إفريقيا وآسيا".
وذكر كوبراكوف أنّ سفينتَي الشّحن ترفعان "علم بالاو، ويضمّ طاقمهما مواطنين من تركيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا".
وهاتان أوّل سفينتَين تبحران في اتجاه موانئ في جنوب أوكرانيا منذ منتصف تمّوز الماضي، رغم تهديد موسكو المتكرّر باستهداف سفن مماثلة.
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