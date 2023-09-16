"النشرة": توزيع عشوائي للكهرباء على المخارج في البقاع بسبب أعطال في الكابلات

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، بأنّ "منطقة البقاع تعاني من توزيع عشوائي للتيار الكهربائي على المخارج، إذ يتمّ التّوزيع غبّ الطّلب، بسبب أعطال في الكابلات الموزَّعة تحت الأرض. هذا الأمر يؤدّي إلى حرمان أغلب المخارج من ​الكهرباء​، بينما تنعم قرى مقابلة بالتيّار من دون انقطاع، في حين لا تفصل بينها وبين المناطق المحرومة سوى أمتار قليلة".

وأشار إلى أنّ "بالمناسبة، شكا أهالي قرى وبلدات حزين، الطيبة الحمودية، بريتال السهل، مجدلون محيط دار الأمل الأنصار، دورس، عين السودا، حوش بردى، من انقطاع شبه كامل للتيّار وأحيانًا يستمرّ لأكثر من أسبوع، ما دفع سكّان هذه البلدات إلى التّحوّل للطاقة الشمسية وإلغاء الاشتراكات والرّسوم المتوجّبة على ساعات الكهرباء".