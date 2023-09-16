ذكرت قيادة الجيش ال​لبنان​ي، أنّه "أُقيم في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرّيّة- رياق، حفل تخريج وتوزيع إفادات على ضبّاط من السّلطات الحدوديّة التّونسيّة ومن أفواج الحدود البريّة في ​الجيش اللبناني​، بعدما تابعوا دورةً تدريبيّةً بعنوان "التّحليل السلوكي"؛ بحضور السّفير التّونسي في لبنان بوراوي الإمام".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تخريج وتوزيع إفادات على ضباط لبنانيين وتونسيين تابعوا دورة عن "التحليل السلوكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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