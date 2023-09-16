عقيص للأوروبيين: ساعدونا بالضغط على الأسد لتنظيم عودة النازحين بدل الضغط علينا لقبولهم

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ "السّياسة المعتمَدة من قِبل ​الغرب​، وتحديدًا ​أوروبا​، بتغطية من ​الأمم المتحدة​، في موضوع ​النازحين السوريين​، تمتاز بقصر النّظر الواضح".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "محاولة إدخال أعداد إضافيّة من السّوريّين إلى ​لبنان​، تُضاف إلى العدد المأساوي الحالي، ومحاولة منع لبنان من إعادة هؤلاء بدل مساعدته في ذلك، ستؤدّي إلى انفجار لبنان ووقوع كارثة حقيقيّة، ستحمل حتمًا أعدادًا كبيرةً من السّوريّين إلى الدّخول إلى أوروبا بأيّ طريقة كانت".

ولفت عقيص إلى أنّ "لبنان بنظر الأوروبيّين يشكّل حاجزًا يمنع دخول السّوريّين إلى بلادهم. فاتَهم أنّ هذا الحاجز سينهار قريبًا، فتغرق أوروبا بالنّزوح". وتوجّه إلى الأوروبيّين، قائلًا: "ساعدونا في الضّغط على الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​ لتنظيم العودة إلى المناطق الآمنة، بدل الضّغط علينا لقبول النّزوح وتحمّل أعبائه، وإلّا فالكارثة لن ترحمنا ولن ترحمكم ولن ترحم ​الشعب السوري​".