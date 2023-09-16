انت الان تتابع خبر "الممر الجديد".. حديث أمريكي عن تغيير قواعد اللعبة في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدث هوكستين، بحسب "سكاي نيوز عربية"، عن السياسة الخارجية لأميركية، قمة العشرين، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان اسرائيل.

وكان قادة مجموعة العشرين، قد أعلنوا على هامش قمة نيودلهي اتفاقا لمشروع "ممر" طموح، للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط.



الاتفاق سيضم عدة دول، ويشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات نقل البيانات.

وتم التوقيع على الاتفاق المبدئي الخاص بالمشروع، السبت، في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض.

الممر الطموح

وعن نتائج مشروع الممر الاقتصادي، قال المسؤول الأميركي أعتقد أن هذا المشروع سيغير قواعد اللعبة في المنطقة، ولهذا السبب فهو يجمع قادة الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واليابان وأوروبا معًا.

وأضاف "كان هناك حديث منذ عقود عن ربط آسيا وأوروبا. والآن ما تمكنا من قوله هو أنه وباستخدام الاقتصادات المتقدمة في الشرق الأوسط، أولاً، يمكننا نقل المنتجات والسلع من جنوب شرق آسيا من فيتنام عبر الهند، وكل الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا. يجعل الأمر أسرع من الشحن. إنه أسهل وأكثر كفاءة. إنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة، لذا فهو أرخص، وأقل تلويثا"، موضحاً "لأن النقل يستغرق وقتًا أقل مقارنة بالنقل على متن سفينة. لذلك، تسافر على متن سفينة من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم تسافر عبر السكك الحديدية عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، ثم تشحن بحراً إلى أوروبا".

وتابع قائلا "أنت تقلل من حرق وقود الديزل وتعطي الأولوية للسكك الحديدية. وهذا هو تغيير قواعد اللعبة في حد ذاته. سيوفر قدرًا هائلاً من المال والوقت وسيكون قادرًا على جعل التجارة العالمية أكثر كفاءة. ولكن بعد ذلك الاستفادة من توفير كابلات البيانات والألياف الضوئية والاستفادة مما كان الشرق الأوسط جيدًا فيه خلال المائة عام الماضية وهو تزويد الاقتصاد العالمي بالطاقة".

كيف بدأ المشروع

وحول فكرة المشروع، قال "بدأ بزيارة الرئيس بايدن إلى السعودية والاجتماع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد فتح ذلك الباب حقًا، وكنا نناقش الفرص المختلفة على مدار الأشهر القليلة الماضية. سأقول إن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي توصلت إلى الفكرة الأولية المتمثلة في ربطنا، وقد اجتمع مستشارو الأمن القومي، وتحدث قادتنا عن الأمر وشعرنا أننا أحرزنا تقدمًا كافيًا لنكون قادرين على الإعلان عن مذكرة تفاهم من هذا النوع. وعلينا الآن أن نمضي قدما ومواصلة تنفيذها".

وبشأن تغير السياسة الخارجية الأميركية عبر الدبلوماسية الأميركية، قال هوكستين: "أعتقد أن الرئيس بايدن، عندما تولى منصبه، أراد تعزيز موقفنا في الشرق الأوسط وعلاقات الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط. وأعتقد أن ما ترونه الآن هو ليس تغييرًا في السياسة، بل بدأ الناس في رؤية النتائج والتعرف على النهج الذي اتبعه الرئيس بايدن".