شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تين هاج عقب السقوط المدوي أمام برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن السبب الرئيسي وراء هزيمة اليونايتد المدوية أمام برايتون، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض اليونايتد لهزيمة ساحقة أمام برايتون بنتيجة 3/1، ليواصل الشياطين الحمر سلسلة العروض المخيبة هذا الموسم، ليتلقي الفريق ثالث هزائمه.

هاج قال:" سيناريو المباراة كان صعبا، تلقينا هدف مبكر في شوط اللقاء الأول، وحينما تحسن الفريق قليلا في بداية الشوط الثاني تلقي هدفا آخر أيضا ".

وتابع:" لا أعلم موقفي الحالي مع اليونايتد، بالتأكيد غاضب لما وصل إليه الفريق، ولكنني لن أتقدم بإستقالتي في هذا التوقيت الصعب ".

ترتيب اليونايتد الحالي بالبيرميرليج

هذا ويحتل اليونايتد المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 6 نقاط فقط من خمس مباريات خاضها الفريق.