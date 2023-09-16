شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يحقق رقم كارثي لأول مرة في تاريخه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون الإنجليزي بهزيمة الشياطين الحمر بنتيجة مدوية والسقوط بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من فعاليات الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه أسوء إنطلاقة لليونايتد علي مدار تاريخه في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسبق للفريق أن تعرض لثلاث هزائم في أول 5 جوالات من قبل.

الأمر الذي يضع تين هاج في مأزق شديدة مع اليونايتد ويجعل أيامه معدودة مع الفريق أكثر من أي وقتا مضي، وهو الأمر الذي ترجوه الجماهير.

وأوضحت بعض المصادر أن الساعات القادمة قد تشهد إقالة تين هاج عن تدريب الفريق وعدم إستمراره علي رأس القيادة الفنية للفريق حتي نهاية الدور الأول.

موعد مباراة اليونايتد القادمة

هذا ومن المقرر أن يواجه اليونايتد نظيره ويست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، علي أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري.