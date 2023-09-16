شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: زيادة المرتبات والمعاشات قرارات تاريخية للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، متابعا:" القيادة السياسية حريصة على تخفيف تداعيات الأعباء الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع وانعكست على عدد من الدول وذلك من خلال قرارات تدعم أصحاب الدخول المنخفضة وغير القادرين".

وأكد الشريف، أن هذه القرارات أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم، موجها الشكر للقيادة السياسية على حزمة القرارات التي أدخلت الفرحة على قلوب المصريين بمختلف شرائحهم وكانت بمثابة رسائل طمأنه للجميع بأن الرئيس يشعر بالأوضاع ولم يدخر جهدا لدعم ومساندة الفئات غير القادرة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه وغيرها من القرارات التاريخية تعكس تقدير الرئيس السيسي لدور المواطن البسيط في تحمل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن هذه القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجا لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.