شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات عامة تقدم واجب العزاء للسفيرة مشيرة خطاب فى وفاة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من الشخصيات العامة واجب العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في وفاة زوجها حيث أقيم العزاء في مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحضر كل من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وفريدة الشوباشي والدكتور محمد أبو الغار، والسفير محمد العرابى، وعدد آخر من السياسيين والشخصيات العامة.

وتوفى فى وقت سابق الأربعاء الماضى، زوج السفيرة مشيرة خطاب، وأقيمت الجنازة بحضور عدد من أصدقاء العائلة، وأعلنت الأسرة تلقى واجب العزاء اليوم السبت.