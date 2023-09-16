المكاري: فرنجية مرشح ثابت بدعم حلفائه وانسحابه ليس مطروحا وترشيح قائد الجيش ليس مسهَلًا

رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، "أنّنا انتقلنا من مرحلة رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​- الوزير السّابق ​جهاد أزعور​، إلى مرحلة فرنجيّة- قائد الجيش العماد ​جوزيف عون​، ولا مرشّح سواهما حتّى الآن"، مشيرًا إلى أنّ "فرنجيّة مرشّح ثابت بدعم حلفائه، وينطلق من قاعدة 51 صوتًا مرشّحة للارتفاع في أيّ جلسة انتخاب مقبلة".

ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "ترشيح العماد عون ليس مسهَّلًا، لأنّه يحتاج إلى تعديل دستوري، ما يحتاج إلى توافق سياسي، وهذا يتطلّب موافقة "الثّنائي الشيعي" الّذي لا يزال متمسّكًا بفرنجية ولم يتغيّر شيء حتّى الآن؛ لكن لا شكّ أنّ عون موجود كمرشّح".

وأكّد المكاري أنّ "انسحاب فرنجيّة ليس مطروحًا أبدًا"، كاشفًا أنّ "بحسب معلوماتي، ففرنجيّة لم يلتقِ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد ​حسن نصرالله​. ولقاؤه مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​محمد رعد​ كان محدّدًا قبل زيارة الموفد الفرنسي ​جان إيف لودريان​".