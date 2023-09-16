الخير وقمرالدين أطلقا المرحلة الأولى من تأهيل شوارع طرابلس وتعبيدها

أطلق الأمين العام لـ"​الهيئة العليا للإغاثة​" اللّواء ​محمد الخير​ ورئيس بلديّة ​طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​، العمل بالمرحلة الأولى من تأهيل شوارع طرابلس وتعبيدها، لاسيّما التبانة والقبة وجبل محسن وباب الرمل وأبي سمراء وغيرها من المناطق، وذلك بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​. وقد بدأ العمل اليوم، بردم وتزفيت الحفرة الرّئيسيّة بجوار براد البيسار.

في هذه المناسبة، شكر قمرالدين "اهتمام ميقاتي والخير بقضايا طرابلس وهموها، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة والسّياسيّة الصّعبة الّتي يمرّ بها ​لبنان​"، مؤكّدًا "وجود طرق هي بأمسّ الحاجة للتّزفيت، وتحديدًا محيط براد البيسار"، معربًا عن أمله بأن "تتمّ عمليّة التّعبيد قريبًا".

من جهته، أشار الخير إلى أنّ "من الطبيعي البدء بتأهيل الطرق الدّاخليّة في طرابلس، وهذا عمل جزئي لتعبيد طرق المدينة، بالتّعاون بين الهيئة العليا للإغاثة وبلدية طرابلس، وبتوجيه مباشر من ميقاتي مشكورًا""، موضحًا أنّ "العمليّة تستغرق شهرًا تقريبًا، لاسيّما أنّ الحفر كثيرة في طرابلس، ونأمل أن يتمّ تعبيدها ضمن الإمكانيّات، وتشمل المناطق الأكثر كثافة سكانيّة وخاصّةً التبانة، القبة، جبل محسن، أبي سمراء وباب الرمل والمدينة القديمة والتل وغيرها من المناطق".

وذكر "أنّنا بدأنا العمل من ​البداوي​، الّتي هي جزء لا يتجزّأ من مدن طرابلس الفيحاء، وحتمًا ستكون هناك مرحلة ثانية فور تأمين الاعتماد المالي، وسيكون العمل لخير المدينة وأهلها".