مصادر "الجديد": اجتماعات "التيار" و"حزب الله" ما زالت بمرحلة تفنيد اللامركزية الإدارية كمبادئ

كشفت أوساط معنيّة بلقاءات "​حزب الله​" و"​التيار الوطني الحر​"، لقناة "الجديد"، أنّ "الاجتماع الثّالث بينهما سيُعقد الأربعاء أو الخميس المقبلين في ميرنا الشالوحي، وهو ما يزال في مرحلة تفنيد مشروع اللامركزية الإدارية كمبادئ".

وأكّدت أنّ "الطريق طويل للملف الثّاني المتعلّق بإنشاء صندوق ائتماني يدير أصول الدّولة"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس "التيار" النّائب ​جبران باسيل​ سيوضح بعضًا من هذا الغموض في كلمته الأحد، خلال إطلاق الولاية الجديدة للتيار".