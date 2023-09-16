السعودية تبدأ إرسال المساعدات للمتضررين في ليبيا

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا. ووصلت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وفقا للآليات المتبعة لدى المركز، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

تأتي هذه الجهود تأكيدا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

من جهته، كشف المتحدث باسم المركز، سامر الجطيلي، أن الفرق الميدانية التابعة لمركز الملك سلمان ستبدأ في توزيع المساعدات، والإشراف على إيصالها لمستحقيها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، وغيره من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك، مستبعدا استقبال طلبات للمشاركة التطوعية بسبب الوضع الكارثي في ليبيا.

وقد قدم مركز الملك سلمان الكثير من المساعدات لأكثر من 92 دولة حول العالم.