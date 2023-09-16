رؤساء جامعة عين شمس وهيئة قضايا الدولة يشهدون حفل تخرج الدفعة 70 لكلية الحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

احتفلت كلية الحقوق جامعة عين شمس بتخرج الدفعة 70 بدار ضيافة الجامعة، بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورمحمد صافى عميد الكلية، المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء الدكتور هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعة بدولة سلطنة عمان، الدكتور ياسر فؤاد، عميد الكلية، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، اادكتوى محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتوى أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريم الكباريتى، مدير رابطة الخريجين بالجامعة، وجمع كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والموظفون.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن كلية الحقوق من أقدم كليات الجامعة وأطلق عليها كلية العظماء معربة عن سعادتها بتواجدها وسط عدد كبير من أساطير القانون وشركاء الكلية

كما قدمت الشكر لإدارة الكلية ممثلة في الدكتورة محمد صافي عميد الكلية وكلاء الكلية علي الجهد المبذول طوال العام الدراسي السابق.

وأشار إلى أن كلية الحقوق كانت سباقة في عقدها اتفاقية لمنح شهادة مزدوجة مع جامعة ليون ٣ منذ عام ٢٠٠٠، وهو ما انتهجته الجامعة لاحقا لإبرام العديد من الاتفاقيات لمنح شهادة مزدوجة لطلابها.

وأشادت بالتاريخ المضئ لخريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس والذي قدم لوطننا اكثر من ٢٠ وزير ، ١٨ محافظ ورئيس مجلس النواب الي جانب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى العديد من القيادات ورجال الدولة في مختلف الجهات التشريعية والتنفيذية في مصرنا الغالية.

ورحب الدكتور محمد صافي عميد الكلية بشركاء الكلية وضيوفها الكبار من الوزراء وأساتذة الجامعات والسفراء وأعضاء الهيئات القضائية ورجال الجيش والشرطة، مشيرا ان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تحرص فيه الكلية بالتعاون مع رابطة الخريجين بالجامعة على إقامة هذا الحفل الكبير كتعبير عن اعتزازنا الكبير بأبنائنا الخريجين الذين قضوا بالكلية أربعة أعوام تمثل بالنسبة لهم الكثير، وها هم اليوم يقفون على أعتاب مرحلة جديدة متسلحين بما تلقوه من علم ومعرفة وما اكتسبوه من مهارات وخبرات، وما تكون لديهم من قدرات وإمكانات سوف تمكنهم دون شك من المنافسة في أسواق العمل التي تقيم لخريجي الكلية وزنا كبيرا؛ لافتا الي تبوء خريجي الكلية لأرفع المناصب القانونية والقضائية والتنفيذية والتشريعية.

وقدم الشكر والتقدير للدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة السابق، الذي أولى كلية الحقوق على مدار أربع سنوات عناية فائقة، حيث تمكنت الكلية من تطوير البنية الأساسية والتعليمية، ونسج علاقات وشراكات داخلية ودولية متميزة، وإيجاد بيئة عمل مواتية، وأيضا النواب الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق وكذلك أساتذة الأجلاء الذين أسهموا على مدار سنوات عديدة فى تقديم علم نافع غزير، والحفاظ على قيم وتقاليد يتوارثها جيل بعد جيل حتى أضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس منارة للعلم، ووجهة للدارسين والباحثين.

وقال إن كليتنا العريقة التي نشأت عام ألف وتسعمائة وخمسين مع نشأة جامعة عين شمس ذاتها عازمة بدعم كافة الشركاء على مواصلة خطط التطوير والإصلاح حتى نحفظ لها مكانتها وسمعتها التى تكونت على مدار عقود طويلة، ونعاهدكم على أن ننطلق به إلى رحاب أوسع وأشمل من التطوير والإصلاح وصولا إلى مكانة إقليمية وعالمية نستحقها، ولا شك أن جهودنا فى هذا الاتجاه ما كانت لتثمر إلا بفضل دعمكم جميعا، ومساندة إدارة الجامعة، والهيئات الوطنية المخلصة ذات لصلة.

وطالب صافي الطلاب إلى التسلح بالعلم والعمل والاجتهاد دون غيرهم، والاعتماد على النفس وإنكار الذات والتضحية والإيثار والاستعداد لمواجهة كل التحديات بعزم لا يكل وعزيمة لا تلين، فالوطن فى حاجة إليكم، وينتظر جهودكم المخلصة للمساهمة فى مسيرة التحول الكبيرة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضحت ريم الكباريتى مدير روابط خريجي جامعة عين شمس أن فكرة انشاء روابط لخريجي الجامعة جاءت بهدف إنشاء كيان رسمي لخريجي الجامعة من أجل تعزيز التواصل مع خريجي الجامعة من

من خلال اللقاءات والخدمات المجتمعية للخريجين، تعزيز شعور الولاء والانتماء تجاه الجامعة من خلال التاهيل لسوق العمل ومساعدة الخريج لإيجاد فرص عمل طبقا لاحتياجات سوق العمل الفعلية، وذلك بإقامة دورات تدريبية تأهيلية مجانية للخريج بالتنسيق مع مركز التوظيف بالجامعة، إلى جانب تعزيز صورة الجامعة علي صعيد المجتمع المحلي والعالمي والذي يساعد علي رفع تصنيف الجامعة عالميا.

وأضافت أن رابطة الخريجين تقوم أيضا بعرض قصص النجاح لرواد وخريجي الجامعة لكي يكونوا مثل وقدوة لشباب الخريجين، إلى جانب إقامة ملتقيات للتوظيف لتوفير فرص العمل والذي يعقد مرتين سنويا بالتعاون مع مركز التوظيف إلى جانب جوائز لانجازات الخريجين بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال.

كما أشارت إلى عمل اشتراك وكارنيهات مجانية لجميع الخريجين لمدة عام واحد من تاريخ التخرج لإعطاء الفرصة للخريجين للتعرف علي خدمات الرابطة.

شهد الحفل تكريم نخبة من خريجي الكلية وشركائها الأكاديميين منهم المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء الدكتور هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، وسعادة الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعة بدولة سلطنة عمان الشقيقة، والأستاذ الدكتور ياسر فؤاد، عميد الكلية.

شهد الحفل فقرة عزف للدكتورة مروة عبد المنعم الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية وفقرات غنائية لكورال الكلية.