الخرطوم: البرهان وموسيفيني بحثا الأوضاع في السودان



محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب ا)

عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إلى بلاده بعد زيارة رسمية لأوغندا استغرقت يوما واحدا.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن الزيارة تأتي مواصلة لجولة رئيس المجلس السيادي لعدد من دول الجوار والتي يقلقها ما يتعرض له السودان من دمار وتخريب،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح أن الرئيسين تطرقا للعلاقات الثنائية بين الخرطوم وكمبالا والأوضاع في السودان لاسيما في الخرطوم ودارفور.

وأضاف أن البرهان أطلع الرئيس الأوغندي علي الإنتهاكات الجسيمة التي مارستها المليشيا المتمردة بحق الشعب السوداني والتخريب المتعمد للمرافق العامة بالدولة.

وتابع السفير علي الصادق أن الرئيس الأوغندي أكد خلال اللقاء دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه وإستقرار شعبه.

كان البرهان، قد توجه صباح اليوم السبت، إلى أوغندا، فى زيارة رسمية.

وهذه هى الزيارة الخامسة التي قام بها البرهان إلى خارج السودان منذ القتال الذي نشب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخامس من أبريل الماضي للسيطرة على البلاد.

كان البرهان قد زار مصر وقطر وجنوب السودان وتركيا وإريتريا.