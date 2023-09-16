"طبخت لحم ابنها وأكلته".. قرار قضائي جديد بشأن "سيدة فاقوس" في الشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

شهدت محاكمة المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثمانه في قرية تابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تطورات جديدة اليوم السبت، خلال جلسة اليوم في جنايات الزقازيق

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا في شهر أبريل المضي، بورود بلاغ بإقدام سيدة على قتل ابنها في قرية تابعة لمركز فاقوس.

بينت تحريات الأجهزة المعنية أن المتهمة "هناء.م"، تبلغ من العمر 37 عامًا، قتلت ابنها "سعد.م.س" يبلغ من العمر 5 سنوات، داخل منزلهما، وقطعت جثته إلى أشلاء وطهت بعضها وأكلت منها.

ألقي القبض على الأم المتهمة، ونقلت أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة الميدانية، كما استجوبت المتهمة، وسألت شاهد العيان الذي اكتشف الواقعة.

وأحالت النيابة العامة الأم المتهمة "هناء.م"، إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامها بقتل طفلها "سعد.م" البالغ من العمر 5 سنوات، داخل منزلها الذي كانت تعيش فيه رفقته في قرية أبو شلبي التابعة لنطاق مركز شرطة فاقوس، وقطعت جثته لأجزاء، طبخت بعضًا منها وأكلتها.

وباشرت المحكمة برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادي المهدي عبد الرحمن، وسكرتارية نبيل شكري، اليوم السبت، جلسات المحكمة التي كان آخرها اليوم الاثنين، وأصدرت قرارها بتأجيل محاكمة المتهمة إلى جلسة يوم الاثنين المقبل؛ للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.