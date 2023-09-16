محافظ الإسكندرية يشيد بجهود التعليم في حل مشكلات كثافة الطلاب وعجز أعداد المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ، وآية جمال معاون المحافظ، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحى وكيلة المديرية، ومحمد السنى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

وخلال اللقاء أشاد الوزير بالمدارس الرسمية الدولية الـIPS في الأسكندرية، موضحًا أن القيادة السياسية وجهت بضرورة التوسع في هذه النوعية من المدارس التي تقدم تعليمًا مصريًا بمعايير عالمية.

ومن جهته، رحب محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي، موجهًا له الشكر والتقدير على مجهوداته في تطوير منظومة التعليم والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن تعداد سكان محافظة الإسكندرية يبلغ حوالي 5.5 مليون نسمة، منهم مليون ونصف مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك بخلاف طلبة الجامعات.

وأضاف المحافظ أنه داخل كل أسرة يوجد أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة، ومن هنا لابد أن يكون الاهتمام بالتعليم بشكل أوسع وأكبر، مشيرًا إلى أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة لقلة المشكلات التي تواجه المحافظة في العملية التعليمية وهذا يعتبر إنجازًا حقيقيًا وهذا التطور والجهد إنما يرجع لوزارة التربية والتعليم وما بذلته في حل هذه المشكلات وتخفيف الأعباء، ومنها كثافة الطلاب وعجز أعداد المعلمين المدرسين وعجز الإداريين .