شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للمواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، أكدت انحيازه للمواطن المصرى البسيط، فالرئيس السيسي هو رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولم تتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، وقرارات الرئيس السيسي جاءت لتخفيف عن كاهل المواطنين وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، ثم ضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت "هلالى"، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت لدعم المصريين دعما مباشرة، خاصة أنها استهدفت كافة الفئات، بينهم العاملين بالحكومة من خلال زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، و زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي شملت المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال قراره بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة، وكذلك تضمنت قراراته دعم الفلاحين عبر قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأشارت "هلالى"، إلى أن القرارات أيضا شملت دعم أصحاب المعاشات من خلال مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وكذلك دعم الصحفيين عبر سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة ، لافتة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم إطلاقها في محافظات الصعيد تساهم في تحقيق تنمية شاملة بكافة المجالات سواء صرف صحي وإدخال الغاز الطبيعي، وإقامة مجتمعات سكنية لائقة.