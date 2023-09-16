شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تضامن النواب: قرارات الرئيس السيسى تعكس حرصه على دعم محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مؤكداً أن القرارات تأتي في توقيت مناسب للتخفيف عن المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الإقتصادية الحالية جراء الأزمة العالمية بسبب حرب روسيا واوكرانيا وتداعياتها على العالم أجمع ومنها مصر .

وأكدت " نبيه" أن الرئيس السيسي دائما في قراراته وتوجيهاته للحكومة يعكس شعوره بالمواطن البسيط وينتصر له، ومشيدة بكلمة الرئيس السيسي في حفل الإفتتاح للمشروعات حياة كريمة ببني سويف حيث كالعادة حديث من القلب اتسم بالمصارحة والود .

وأوضحت " نبيه" أن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، وللعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات ، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه .