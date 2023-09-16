الجيش: تعرُض قوة للجيش لإطلاق نار خلال دهم مخيم للنازحين في الطيبة وتوقيف مطلوبَين و13 سوريًا

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخ 16/9/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من ​مديرية المخابرات​، مخيّمًا للنازحين السوريين في منطقة ​الطيبة​ - الحمودية في ​البقاع​، حيث أقدم المواطنان (ع. ا. ا.) و(ع. ش. ا.) وشخص سوري وعدد من المطلوبين بتجارة ​المخدرات​، على إطلاق النّار باتجاه عناصر الجيش الّذين ردّوا بالمثل".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "على الأثر، دهمت القوّة منازل المذكورين ومستودعًا عائدًا لهم، وأوقفت المواطنَين (ع. ش. ا.) و(ح. ط.) المطلوب بجرم سرقة و13 سوريًّا. كما ضبطت سيّارةً ودرّاجات ناريّة وأسلحة حربيّة وكميّةً من المخدرات والمواد الأوّليّة المستخدَمة لتصنيعها"، موضحةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".